Куру, Франция, , 11:10 — REGNUM Франция и Евросоюз выделят 760 миллионов евро на обновление Гвианского космического центра недалеко от города Куру во Французской Гвиане, с которого совершаются запуски ракет Европейского космического агентства и французского Национального центра космических исследований.

Как сообщает BFM TV в пятницу, 18 декабря, последние работы по обновлению космического центра проходили 25 лет назад, из-за чего на станции стали происходить сбои, связанные с инфраструктурой. В ходе модернизации планируется установить новые метеорологические приборы и информационные технологии, чтобы подготовиться с запуску новой ракеты Vega-C, запланированному на 2021 год.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября французская ракета Vega, стартовавшая с космодрома Куру, отклонилась от траектории и не завершила миссию, сообщается на сайте компании-оператора космодрома Arianespace.

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