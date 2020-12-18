Москва, , 11:05 — REGNUM Российские родители детей до семи лет смогут получить новогоднюю выплату на ребёнка, о которой ранее рассказал президент России Владимир Путин, без каких-либо заявлений, если они уже получали летние выплаты. Остальные смогут подать заявление до 1 апреля 2021 года, сообщили в Пенсионном фонде России.

Единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей на каждого ребёнка без заявления могут получить родители, усыновители, опекуны и попечители детей до семи лет включительно.

Пенсионный фонд России оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом 2020 года решений о выплатах на детей. Обращаться за ними не надо.

«Заявление понадобится только в том случае, если ребёнок в семье появился после 1 июля либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 декабря, президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции анонсировал дополнительную поддержку для семей с детьми до семи лет включительно — единовременную выплату в размере 5000 рублей на каждого ребёнка.

В Минфине РФ сообщили, что на эти цели из резервного фонда правительства будет выделено порядка 73,5 млрд рублей. По оценкам Минтруда, выплату могут получить порядка 16 миллионов детей.

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