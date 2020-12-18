Душанбе, , 11:02 — REGNUM По итогам января—октября 2020 года в Таджикистане эксплуатацию сдано 1,067 млн кв. метров жилой площади частных домов, сообщает 18 декабря издание «Авеста».

Этот показатель на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В Душанбе за отчетный период в эксплуатацию сдано 231,2 тыс. кв. метров жилья. Специалисты строительной сферы отмечают возможный спад в секторе из-за пандемии коронавируса.

Напомним, по итогам пяти месяцев 2020 года в Таджикистане в эксплуатацию сдали 365,2 тыс. кв. метров жилья, что на 24,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Строительство многоэтажных домов в республике затруднено из-за отсутствия канализации.