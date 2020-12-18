Владикавказ, , 11:01 — REGNUM Северная Осетия может похвастаться богатым туристическим потенциалом, в настоящее время в регионе действует ряд мер поддержки данной сферы. Об этом глава республики Вячеслав Битаров заявил на своей странице в Instagram по итогам большой пресс-конференции президента Росиии Владимира Путина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции»

Накануне, 17 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции главы государства журналист из Северной Осетии спросила о развитии внутреннего туризма. Путин подчеркнул важность развития данной сферы и сообщил, что в России продолжится действие программы туристического кешбэка, предполагающей частичный возврат денег, потраченных на поездки по стране.

«Северная Осетия обладает богатым туристическим потенциалом. Есть ряд инвестпроектов, которые направлены на развитие туризма. При поддержке федерального центра мы стремимся к созданию новых возможностей для наших горных районов, к новому качеству их экономического вовлечения», — написал Битаров.

Глава республики отметил, что помимо участия в федеральных программах, в Северной Осетии действуют региональные меры поддержки туризма. Он также наполнил, что в республике началась реализация проекта всесезонного горнолыжного курорта «Мамисон», открытие которого запланировано на 2023 год.

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