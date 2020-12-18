Москва, , 10:57 — REGNUM К концу недели приостанавливается ралли рисковых активов, спровоцированное началом вакцинации в мире и мягкой риторикой американской ФРС, продолжающей денежное стимулирование, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейдм Марк Гойхман.

«Новых факторов в данном плане не появляется, а достижение высоких цен активов заставляет инвесторов рассматривать фиксацию прибыли.

Нефть марки Brent, достигнув почти уровня $52 за баррель, 18 декабря снижается к $51,20.

Индекс доллара USDX, выражающий его отношение к шести основным валютам приподнимается от 89,6 пунктов к 89,9 пунктов. Фондовые индексы теряют 0,2−0,9%.

На таком фоне и рубль несколько слабеет, двигаясь от 72,80 до 73,40 руб./доллар. 18 декабря важным событием станет заседание ЦБ России, хотя ключевая ставка, очевидно, не изменится.

Но инвесторы будут следить за риторикой регулятора. Повлиять на рубль сегодня могут и данные о ВВП, розничных продажах и безработице в России.

Наиболее вероятный диапазон для рубля на сегодня — 72,80 — 73,70 руб./доллар», — считает эксперт.

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