Нур-Султан, , 11:00 — REGNUM В ноябре 2020 года на казахстанских автозаводах был собран 7891 экземпляр транспортных средств (включая легковые, грузовые машины, автобусы, спецмашины и прицепы) — на 25,8% больше, чем в ноябре прошлого года. Об этом сообщается на сайте Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

За одиннадцать месяцев 2020 года в Казахстане было собрано 69 687 транспортных средств — на 53,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что выпуск легковых автомобилей за период с января по ноябрь 2020 года вырос на 47,9%, до 58 547 экземпляров. Сборка автобусов в отчетный период выросла на 66%, до 1614 экземпляров. А грузовиков — в 1,9 раза, до 7217 экземпляров.

«По предварительным итогам уходящего года, в стране было произведено 69,7 тысяч автотранспортных средств, из которых 58,5 тысяч — легковые автомобили. Эти цифры означают, что при всей уникальности 2020 года, предприятия автопрома продемонстрировали полуторакратный рост производства», — сообщил директор по стратегическому планированию Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Артур Мискарян.

Ранее стало известно, что компания Toyota открыла свой первый дилерский салон в казахстанском городе Нур-Султан.

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