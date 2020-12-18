Москва, , 10:51 — REGNUM Борьба с бедностью в РФ потребует немало ресурсов, причем выполнению этой задачи могут помешать внешнеполитические события. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что к 2030 году уровень бедности в РФ следует сократить до 6,5%.

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«В первые годы, конечно, борьба с бедностью потребует немало ресурсов, — сказал Ковригин. — Но с развитием экономики сам по себе феномен бедности будет сокращаться, и расходы государства на поддержку людей, оказавшихся за чертой бедности, будет сокращаться. Прогнозировать точные затраты на борьбу с бедностью путём структурной перестройки экономики очень трудно и вряд ли правильно. Выполнению этой задачи могут помешать, прежде всего, внешнеполитические события. Углубление конфронтации с Западом может иметь непредсказуемые последствия — резкое сокращение инвестиций, отток денег. А это — сокращение рабочих мест, рынков сбыта для российских товаров».

Как подчеркнул Ковригин, санкционная война никогда ещё не приводила к положительным результатам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин объяснил, что в России не получится преодолеть проблему бедности с помощью пособий и льгот для малоимущих.

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