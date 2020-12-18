Магадан, Магаданская область, , 10:52 — REGNUM Депутаты Магаданской области приняли бюджет Колымы на трёхлетний период, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной думы.

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Доходы Магаданской области к концу 2020 года увеличились за счёт налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений ещё на 6,4 млрд рублей и достигли 48,6 млрд рублей. Расходы возросли до 49,7 млрд рублей. Дефицит бюджета Колымы сформировался с дефицитом в 1,1 млрд рублей.

Основные параметры бюджета на 2021 год: доход 38 млрд рублей, расход — 39 млрд рублей.

На 2022 год — доходы 34,8 млрд рублей, расходы 35,7 млрд рублей, на 2023 год — 35,7 млрд рублей и 36,7 млрд соответственно.

За принятие бюджета проголосовали 18 депутатов, «против» — трое.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Законодательного собрания Приморья 18 декабря приняли бюджет на предстоящие три года: 2021 год: доходы — 139,7 млрд рублей, расходы — 144 млрд рублей, дефицит — 4,27 млрд рублей; 2022 год: доходы — 132,4 млрд рублей, расходы — 134,8 млрд рублей, дефицит — 2,4 млрд; 2023 год: доходы — 137,4 млрд рублей, расходы — 138,8 млрд, дефицит 1,4 млрд рублей.