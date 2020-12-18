Ульяновск, , 10:45 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области может стать банкротом один из заводов. Это следует из картотеки арбитражного суда региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Скриншот с сайта Арбитражного суда Ульяновской области Kad.arbitr.ru

С заявлением в суд вышло общество «ДААЗ Штамп». Ответчиком является общество «Димитровградский завод светотехники». Заявитель просит суд признать завод банкротом, указанная сумма исковых требований составляет 742 832 рубля 14 копеек.

Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Ульяновской области 17 декабря. Дело пока не принято в производство, детали иска неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Димитровградский завод светотехники» зарегистрировано в 1999 году, уставный капитал составляет 132 164 302 рубля, указанный основной вид деятельности — производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств.