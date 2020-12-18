Москва, , 10:36 — REGNUM В России не получится преодолеть проблему бедности с помощью пособий и льгот для малоимущих. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что к 2030 году уровень бедности в России надо понизить до 6,5%.

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«Для борьбы с бедностью необходима не только диверсификация экономики, но и повышение производительности труда, — сказал Ковригин. — Я не хочу сказать, что жители РФ хуже работают, чем европейцы. Просто значительная часть трудовых ресурсов тратится на исполнение ненужных и бессмысленных бюрократических требований. В связи с этим нужны дебюрократизация и дерегуляция там, где это возможно. Вырастет производительность труда — поднимется и экономика».

При этом экономист указал на неэффективность борьбы с бедностью с помощью пособий по безработице и льгот для малоимущих.

«Эти меры не решают проблему в корне. Я не призываю отказаться от поддержки людей, находящихся за чертой бедности. Но для эффективного решения проблемы необходимы иные меры, структурно меняющие саму экономику», — подчеркнул Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин указала на важность избавления РФ от сырьевой зависимости.

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