Сан-Хосе, , 10:33 — REGNUM Туристическая отрасль понесла ущерб на сумму более трёх млрд долларов в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил президент Национальной туристической палаты Рубен Акон.

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Отмечается также, что кризис повлиял на 55 тысяч человек, задействованных в туротрасли, посредством разрыва контракта или сокращения рабочего времени. По оценкам местных специалистов, индустрия отдыха сможет вернуться к прежним показателям лишь через пять лет, поскольку для жителей Коста-Рики туризм — важнейший источник занятости и двигатель экономики страны.

По оценкам экспертов, число прибывших в страну туристов составит 74 000 человек, тогда как в 2019 году это число достигало 1,8 млн.