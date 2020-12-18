Москва, , 10:42 — REGNUM По итогам ноября 2020 года продажи новых автобусов в РФ составили 1223 единицы, что на 3,5% больше, чем было продано в ноябре 2019 года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Водитель автобуса © ИА REGNUM

Продажи российских автобусов за отчётный период увеличились на 9,2%, до 1103 экземпляров. При этом реализация автобусов иностранных марок сократилась на 30%, до 120 единиц.

Отмечается, что по сравнению с октябрем 2020 года продажи автобусов в ноябре просели почти на 100 экземпляров.

С января по ноябрь 2020 года на российском авторынке было реализовано 11 593 новых автобуса — на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В основном спад продаж за отчетный период произошел за счет автобусов иностранных марок. Так, за одиннадцать месяцев в стране было продано 1006 автобусов-иномарок, что на 30,4% меньше в годовом сравнении. При этом продажи российских автобусов с января по ноябрь текущего года «просели» только на 1,5%, до 10 587 экземпляров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что «Группа ГАЗ» поставила в Челябинск 29 низкопольных автобусов ЛиАЗ-5292.67 CNG, работающих на природном газе.

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