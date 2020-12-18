Москва, , 10:23 — REGNUM Для того чтобы добиться значительного снижения уровня бедности в РФ, ее экономике нужно «сползать» с нефтяной иглы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что к 2030 году уровень бедности в России надо понизить до 6,5%.

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"Президент ставит реальные цели в области борьбы с бедностью. Конечно, в развитой стране феномен бедности в принципе не должен существовать, но структуру экономики так быстро не изменить, — сказал Ковригин. — Девять лет — вполне реальный срок для заметного сокращения бедности. А для этого необходимы диверсификация экономики, постепенное «сползание» страны с нефтяной иглы, о чем тоже говорил президент. Большая зависимость от цен на нефть и иное сырьё — бич как советской, так и современной российской экономики. Во многом заметное падение цен на углеводороды ранее убило советскую экономику».

Как пояснил экономист, очень не хотелось бы, чтобы открытие новых источников энергии, падение цен на нефть из-за снижения энергетической зависимости стран от неё в дальнейшем нанесло бы непоправимый удар экономике России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил о необходимости к 2030 году понизить уровень бедности в РФ с 13,5% до 6,5%.

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