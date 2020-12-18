Рыбинск, Ярославская область, , 10:17 — REGNUM Начинается проектирование городских очистных сооружений канализации Рыбинска, деньги на строительство которых выделяет «Новый банк развития» БРИКС. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.

Волга в Рыбинске Yarregion.ru

Интересно, что заказчиком работ по проектированию сооружений в микрорайоне Копаево будет не местный водоканал и не власти региона, а Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Министерство заключило договор на проектирование с консорциумом из трёх компаний. Это ООО «Энергострой», ООО «ПИ «Альтаир» и ООО «ГК «Проф Инжиниринг» (как минимум две из них зарегистрированы в Москве).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года был подписан договор между Минстроем РФ, Правительством Ярославской области и администрацией Рыбинска по развитию систем водоснабжения городского округа. За счёт кредита в размере 5,7 млрд рублей в Рыбинске планируется реализовать проекты по строительству очистных сооружений канализации в микрорайоне Копаево, автоматизации системы управления водоснабжением и водоотведением Рыбинска, реконструкции и автоматизации системы насосных станций.

В июне 2020 года Минстрой России предупредил ярославские власти о том, что регион может быть исключён из проекта из-за срыва сроков подготовки проектной документации. В частности, не было готово техническое задание на проектирование и проектно-сметная документация на реализацию Подпроектов. Сейчас, как заявляют в правительстве региона, техзадание готово.

«В течение 2021 года консорциум будет разрабатывать проектно-сметную документацию. Техническое согласование этапов проектирования будет осуществлять ГП ЯО «Северный водоканал». Специалисты этого предприятия ранее сформировали техническое задание, которое они прорабатывали совместно с куратором инвестсоглашения — Фондом инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Таким образом, Ярославская область избежала исключения из масштабного федерального инвестпроекта. Сроки строительства очистных сооружений в Рыбинске власти пока не называют.

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