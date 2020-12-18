Рыбинск, Ярославская область, 18 декабря 2020, 10:17 — REGNUM Начинается проектирование городских очистных сооружений канализации Рыбинска, деньги на строительство которых выделяет «Новый банк развития» БРИКС. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.
Интересно, что заказчиком работ по проектированию сооружений в микрорайоне Копаево будет не местный водоканал и не власти региона, а Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Министерство заключило договор на проектирование с консорциумом из трёх компаний. Это ООО «Энергострой», ООО «ПИ «Альтаир» и ООО «ГК «Проф Инжиниринг» (как минимум две из них зарегистрированы в Москве).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года был подписан договор между Минстроем РФ, Правительством Ярославской области и администрацией Рыбинска по развитию систем водоснабжения городского округа. За счёт кредита в размере 5,7 млрд рублей в Рыбинске планируется реализовать проекты по строительству очистных сооружений канализации в микрорайоне Копаево, автоматизации системы управления водоснабжением и водоотведением Рыбинска, реконструкции и автоматизации системы насосных станций.
В июне 2020 года Минстрой России предупредил ярославские власти о том, что регион может быть исключён из проекта из-за срыва сроков подготовки проектной документации. В частности, не было готово техническое задание на проектирование и проектно-сметная документация на реализацию Подпроектов. Сейчас, как заявляют в правительстве региона, техзадание готово.
Таким образом, Ярославская область избежала исключения из масштабного федерального инвестпроекта. Сроки строительства очистных сооружений в Рыбинске власти пока не называют.
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