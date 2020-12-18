Тандынский район, Тува, , 09:57 — REGNUM В Тандинском районе Тувы запущена первая в республике мельница, которая дала уже 20 тонн муки. Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава республики Шолбан Кара-оол, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, хотя 90% стоимости оборудования было оплачено государством, проект является детищем Михаила Санникова.

«Не деньги сами по себе двигают дела. Все решает то, в какие руки они попали. В этом смысле мы не ошиблись, когда поставили на Михаила, задумав возродить Танды как зерновую житницу», — отметил глава.

Мощность предприятия составит 4 тыс. тонн муки в год. Первая партия продукции мельницы поступила на Кызылский хлебокомбинат по цене вдвое ниже рыночной. Руководитель региона выразил уверенность, что хлеб из собственной тувинской муки будет вкуснее.