Москва, , 09:56 — REGNUM Способы взаимодействия с общественностью, возможности общественного контроля и общественного диалога в атомной отрасли в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса, обсудили участники последнего в 2020 году заседания Общественного совета Росатома.

Как признал директор департамента по взаимодействию с регионами ГК «Росатом» Андрей Полосин, год был непростым, но богатым на важные события. В этом году Росатом присоединился к Глобальному договору ООН и прошел предварительную оценку. Впереди предстоит большая работа по созданию внутренних нормативных документов, по организации и проведению мероприятий, которые позволят госкорпорации выйти в лидеры в области устойчивого развития. Глобальный договор ООН — это международная инициатива, созданная в 2000 году и направленная на вовлечение бизнеса формирование и продвижение концепции устойчивого развития во всем мире. Компании, участвующие в этой инициативе, признают за собой ответственность за реализацию 10 единых этических принципов договора в сфере прав человека, трудовых отношений, окружающей среды и противодействия коррупции, а также поддерживают цели в области устойчивого развития и способствуют их достижению.

Помимо присоединения к Глобальному договору, в 2020 году Росатом доработал стандарт экологической открытости, в котором речь идет о том, каким образом согласовывать с потребителями, клиентами информацию, предоставляемую Росатомом для широкого общественного и экспертного оповещения. Отсутствие возможности проводить очные мероприятия побудило госкорпорацию опробовать новые формы взаимодействия, в частности, посредством интернет-коммуникаций, и, как сообщил Полосин, эти формы показали себя с лучшей стороны, хотя и пришлось столкнуться с некоторыми проблемами, связанными с тем, что заранее к ситуации 2020 года подготовиться было невозможно. По его словам, в Росатоме надеются на то, что в дальнейшем диалог с обществом будет строиться на основе знаний, и готовы способствовать повышению уровня образования в областях, связанных с деятельностью атомной промышленности.

В этом году российская атомная отрасль отметила 75-летний юбилей, и в рамках празднования госкорпорация постаралась максимально публично рассказать о том, что такое мирный атом и что предпринимает атомная промышленность России, чтобы обеспечить его безопасное использование.

Одной из основных тем заседания стал общественный контроль. Институт общественных экологических инспекторов в современной России функционирует с 2018 года. Говоря об организации общественного экологического контроля в атомной отрасли, член комиссии по общественным инспекторам, ответственный секретарь Общественного совета при Минэкологии Красноярского края Дмитрий Злобин обратил внимание на необходимость развития системы экологического образования и просвещения. Он сообщил, что в Красноярском крае сейчас ведется разработка концепции и создается общественная комиссия, чтобы сделать такое образование возможным и на уровне школ, и на уровне вузов, а также в учреждениях дополнительного профессионального образования. По мнению Злобина, в состав комиссии могли бы войти представители Горно-химического комбината (предприятие Росатома, расположенное в Железногорске Красноярского края) и Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами, чтобы принять участие в разработке уроков по радиационной безопасности для 10−11 классов, а также профильных дисциплин на таких направлениях в вузах как экология и техносферная безопасность, чтобы специалисты рассказывали о реальном положении дел в этой области.

Институт общественного контроля привлек внимание профессиональных кругов атомной промышленности, которые увидели в нем новую возможность не только для контроля и наблюдения, но и для распространения силами общественных инспекторов достоверной информации об используемых технологиях и объектах использования атомной энергии, рассказал заместитель директора департамента по работе с регионами госкорпорации «Росатом» Максим Костюченко. «Мы открыты к диалогу и приглашаем всех профессионалов в этой сфере деятельности, мы готовы создавать для этого необходимые условия», — подчеркнул он.

Руководитель эколого-правового центра «Беллона», председатель комиссии по экологии Общественного совета Росатома Александр Никитин предложил сделать акцент не на общественном контроле, но на общественном участии. «Участие включает в себя и общественный контроль, и общественный мониторинг, и общественные экспертизы, общественные обсуждения в разных формах», — пояснил свою мысль Никитин. По его мнению, именно эти формы участия позволяют выстраивать диалог с атомной отраслью, высказывать свое видение и давать предложения, проводить экспертизу и анализ и тем самым влиять на те процессы, которые происходят в атомной отрасли. В атомной отрасли в дополнение к закону 212 об общественном контроле должно быть принято свое положение об общественном контроле, в которое можно включить дополнительную деятельность — инспекции, мониторинг, проверки, экспертизы и другое. «Атомная отрасль имеет очень большую специфику, и она должна быть учтена в положении об общественном контроле», — отметил он.

«Мы смотрим на Росатом не только как на структуру, которая создает объекты на основе энергетических технологий, но мы понимаем, что Росатом — это и огромная экологически ответственная корпорация с очень большим спектром возможностей, которой государство поручает в том числе и не совсем отраслевые задачи. Соответственно, у нас есть два крупных проекта. Первый включает всё, что связано с отходами первого-второго класса, включая и проекты по накопленному ущербу на ряде сложных объектов. Это близко к городам, и здесь для общественного контроля есть и время, и место. Второй проект — это Северный морской путь. Мы понимаем, что Росатом будет определять тренды. Мы считаем, что все объекты на Северном морском пути, которые будут строиться или уже создаются под эгидой Росатома, они должны стать объектами экологического мониторинга состояния окружающей среды. Мы говорим не только о том, чтобы контролировать через общественную инспекцию то, что делает Росатом, но мы выступаем и за то, чтобы задействовать возможности госкорпорации (в том числе квалифицированных сотрудников и бывших работников атомной отрасли) для контроля на объектах, где сейчас вообще никакого мониторинга нет. Если посмотреть на это шире, чем на контроль за объектами использования атомной энергии, то открывается большое поле возможностей», — заявил и.о. председателя Центрального совета Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», член Общественного совета Росприроднадзора Элмурод Расулмухамедов.

Росатом готов вести работу по повышению квалификации экспертов, желающих участвовать в общественном контроле атомной отрасли. «С теми экспертами и общественными активистами, кто готов расти профессионально в той сфере деятельности, которой заняты атомщики, мы готовы вести отдельную образовательную работу, у нас есть на это ресурсы и желание этим заниматься. В 2020 году заработала наша специализированная кафедра в НИЯУ МИФИ по региональной проблематике. Там специалисты из территорий присутствия атомной отрасли учатся лучшим практикам муниципального управления, ведения бизнеса и в том числе технологиям работы с общественным коммуникационным контуром. На базе этой площадки мы уже запланировали специализированную образовательную программу для всех желающих учиться общественному участию и контролю в атомной отрасли. Думаю, что в 2021 году эта работа будет развернута», — сообщил Максим Костюченко.