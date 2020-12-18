Москва, , 09:59 — REGNUM Средний чек на новогодние подарки для детей вырос в России на 15−20% относительного прошлого года. Таковы данные российского оператора фискальных данных «Платформа ОФД», пишет 18 декабря газета «Известия».

Чаще всего жители России покупают в подарок детям наборы конфет, игрушки и настольные наборы из картона. На сладкие подарки (500 г) в среднем стали тратить по 576 рублей — на 16% больше, чем годом ранее. Количество таких покупок выросло на 107%.

Игрушки в виде героев из мультфильмов или новогодних персонажей покупают в среднем за 840 рублей. Таких покупок стало больше на 47%, средний чек вырос на 17%.

Настольные игровые наборы из картона подросли в цене на 21% — до почти 1,3 тыс. рублей. Покупать из стали в четыре раза чаще (+310%).Популярные подарки — наборы для творчества и рисования. На них средний чек вырос на на 45% — до 2 тыс. рублей, количество покупок увеличилось на 210%.

Представитель оператора фискальных данных рассказал, что российские родители стали реже делать спонтанные, импульсивные покупки. Они целенаправленно выбирают подарки, стараясь найти более качественный товар.

В этом году вырос интерес к играм для развития, за которыми дети могут провести много времени. Это, к примеру, настольные игры и товары для творчества и хобби.

«Подобные развлечения помогают родителям «разгрузиться», занять детей на более продолжительное время и разнообразить форматы домашнего досуга», — отметили в компании.

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