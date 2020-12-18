Москва, , 09:41 — REGNUM Нефть сорта Brent 17 декабря забуксовала на подходе к отметке $52 за баррель, прибавив задень около 1%. На утренних торгах в пятницу фьючерсы слегка корректируются, удерживаясь над уровнем $51, который выступает в роли ближайшей цели для продавцов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Рынок нефти демонстрирует особенно тесную корреляцию с фондовыми площадками в период, когда инвесторы с нетерпением ждут достижения договоренности в Конгрессе по пакету фискальных стимулов.

По последним данным, переговоры продолжатся на предстоящих выходных. На протяжении практически всей недели акции росли в надежде на сделку, но сегодня перешли к коррекции, что выглядит вполне уместно, учитывая рекордные максимумы.

На этом фоне признаки фиксации прибыли начали прослеживаться и на рынке энергоносителей. В целом картина рынка нефти остается оптимистичной.

Трейдеры игнорируют рост числа зараженных и введение новых ограничений в ряде стран, предпочитая сосредоточиться на позитивных ожиданиях, касающихся в том числе перспектив восстановления мировой экономики и, соответственно, спроса на черное золото.

Сегодня, в течение дня не исключены более четкие коррективные проявления с уходом под отметку $51, но это не нарушит целостности восходящего тренда.

Напротив, при более глубоком откате фьючерсы станут привлекательнее для новой волны покупок, которая может подбросить Brent к свежим максимумам, уже за пределами уровня $52.

Если же спрос на риск оперативно вернется, цены и вовсе воздержатся от дальнейшего снижения», — считает эксперт.

Читайте также: У нефти возросли риски для нисходящей коррекции