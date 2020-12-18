Москва, , 09:38 — REGNUM В России на фоне объявленных квот и пошлины на экспорт зерна начались сложности с отправкой пшеницы по текущим контрактам, сообщает 18 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По словам одного из них, таможенная служба внезапно начала задерживать грузы для досмотра на срок до десяти дней.

Другой источник сообщил, что в последние дни начались сложности со стороны таможни при оформлении зерна на отправку по железной дороге в сторону портов стран Прибалтики.

Как отметил директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов, случаи с задержкой отправлений есть, таможня затягивает оформление документов и проверки груза.

Сложности с вагонами могут быть связаны с общей высокой нагрузкой на железную дорогу, считает генеральный директор института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

В Федеральной таможенной службе заявили, что информация о проблемах в отношении указанной категории товаров в ведомство не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин указал на необходимость своевременно реагировать на рост цен на продовольствие в РФ, вызванный стремлением подогнать внутренние цены к уровню мировых. Глава государства подчеркнул, что рост цен на продовольствие в стране не вызван влиянием эпидемиологической обстановки.

В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал недопустимой ситуацию с ценами на продовольствие. По его словам, ответственные за мониторинг и своевременное принятие мер недооценили риски и пустили ситуацию на самотёк.

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