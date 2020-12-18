Ташкент, , 09:38 — REGNUM Агентство по управлению государственными активами Узбекистана планирует продать долю в совместном предприятии Coca-Cola Bottlers Uzbekistan Ltd, сообщили в пресс-службе агентства.

На продажу планируется выставить активы в размере 57,118% в уставном капитале компании. Заявки на участие в тендере принимаются до 31 декабря 2020 года. Финансовым консультантом по приватизации предприятия стала компания Rothschild & Cie.

Напомним, В Узбекистане действует три завода по производству напитков компании Coca-Cola. Предприятия находятся в Ташкенте, Намангане и Ургенче. Компании «Узбекозиковкатхолдинг» принадлежит 57,118% активов совместного предприятия, остальная часть — The Coca-Cola Export Corporation.

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