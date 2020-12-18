Уфа, , 08:56 — REGNUM Специализированный застройщик «Кедр», который возводил десять жилых блок-секций в деревне Байрак (Башкирия), признан банкротом. Арбитраж Башкирии своим решением ввёл в отношении ООО последний этап в процедуре несостоятельности — конкурсное производство, которое продлится один год. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Истцом в деле выступила публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», которая была создана российским правительством для защиты прав дольщиков.

При банкротстве «Кедра» суд решил применить нормы о банкротстве застройщиков. Арбитражным управляющим назначена Динара Коновалова.

Судебное заседание по рассмотрению результатов проведения конкурсного производства назначено на 8 декабря 2021 года.

Напомним, осенью 2019 года главе Башкирии Радию Хабирову дольщики, вложившие средства в объекты «Кедра», пожаловались на заморозку проекта и несоблюдение обязательств со стороны компании. Руководителя региона просили взять строительство под свой контроль.