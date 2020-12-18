Чебоксары, , 09:10 — REGNUM В Чувашии перерабатывающие сельхозкооперативы должны появиться во всех районах республики. За счёт регионального бюджета перерабатывающие получат дополнительную поддержку, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики по итогам круглого стола, посвящённого развитию сельского предпринимательства.

Глава Чувашии Олег Николаев в ходе обсуждения основных проблем подчеркнул, что отсутствие переработки заставляет производителей продавать продукцию значительно дешевле рыночной стоимости, а порой — даже за бесценок. Чтобы поддержать фермеров, в 2021 году в республиканской казне предусмотрено 120 млн рублей на поддержку сельскохозяйственных кооперативов, которые будут заниматься переработкой продукции.

По словам главы республики, это позволит не только повысить добавочную стоимость продукции, но и будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию в целом сельских территорий. А жители будут обеспечены качественной и экологически чистой продукцией.

Отметим, что в Чувашии планируют создать онлайн-базу местной продукции, объединив в один бренд. В том числе власти ведут переговоры с ритейлерами об организации формата «магазин в магазине», когда выделяют отдельный прилавок для определенного бренда.