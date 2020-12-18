Москва, , 08:50 — REGNUM С московским туристическим сервисом Russpass заключили соглашение о сотрудничестве 82 региона России. 52 субъекта уже представили свои туристические программы, сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: Власти Москвы рассказали о новом функционале портала Russpass

С сервисом Russpass работают более 270 партнеров, в том числе и крупные международные компании. Такие цифровые проекты позволят Москве привлекать туристов

На платформе Russpass туристы могут составить индивидуальный маршрут поездки по России. Также на портале можно купить билеты на самолет, на поезд, на экскурсии и в театры.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила регионам присоединиться к платформе RUSSPASS — это бесплатно для субъектов РФ.

Читайте также: Регионам России предложили бесплатно присоединиться к платформе RUSSPASS