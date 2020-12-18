Якутск, , 08:42 — REGNUM На Дальнем Востоке цены на продукты питания с учетом транспортной составляющей оказалось невозможно довести до среднероссийских и зафиксировать. Об этом как нельзя лучше говорит и подписанное Минсельхозом, Минпромторгом РФ, крупнейшими торговыми сетями и производителями продовольственных товаров соглашение о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло, которое действует только до Урала включительно. Регулировать цены в Сибири и на Дальнем Востоке будут губернаторы. А какие цены на основные продукты питания в одном из самых суровых и труднодоступных регионов ДФО — Якутии? Постоянный эксперт ИА REGNUM Андрей Данилов побывал в популярном магазине Якутска.

Цены на продукты питания в Якутии 17 декабря 2020 год Андрей Данилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Это не шуточки!»: власти стабилизируют цены на продукты – все новости»

Читайте также: Как снизить цены на продукты питания?

Яркий пример суровых цен на Дальнем Востоке — сахар. До уровня стоимости, который предусмотрен соглашением о фиксации цен очень далеко. Цена сахара до Урала зафиксировали на уровне 46 рублей за кг. Если в глубинке Приморья сахар продаётся по 65,9 рубля за кг, то в Якутск — 65 рублей.

Соль в Якутске стоит 28 рублей за кг.

Дороже в Якутии и масло подсолнечное. Соглашением его стоимость будет зафиксирована на уровне 110 рублей за литр. В Якутске масло продаётся по цене 119−133 рубля за литр. В Еврейской автономной области, например, масло подсолнечное стоит 84,9 рубля. Сливочное масло в суровой Якутии стоит 119 рублей за 180 гр, маргарин — 47−52 рубля за 250 гр.

Читайте также: Министру Якутии пригрозили ссылкой на север за срыв «зелёных рейсов»

Гречка продаётся в Якутске по цене 75 рублей за кг, рис — 73 рубля, манная крупа — 52 рубля, кукурузная — 58 рублей. Один кг муки можно купить за 46 рублей.

Цены на продукты питания в Якутии 17 декабря 2020 год Андрей Данилов © ИА REGNUM

Картофель в столице Якутии продаётся по 50 рублей за кг.

Куриное филе стоит в Якутске 359 рублей за один кг, мясо говядины — 380 рублей.

Читайте также: Министру Якутии пригрозили ссылкой на север за срыв «зелёных рейсов»

Такие цены на продукты питания в столице республики. В отдалённых и труднодоступных районах они гораздо дороже. В этом году в Якутии разгорелся скандал с сорванными «зелёными рейсами», которые бывают раз в год в северные районы республики. Авиация под Новый год доставляет из райцентров арктических районов до отдалённых поселений свежие фрукты, овощи и скоропортящиеся продукты. В этом году образовалась проблема из-за недостаточного финансирования.

Цены на продукты питания в Якутии 17 декабря 2020 год Андрей Данилов © ИА REGNUM

Читайте также: Правительство РФ призвали внимательно следить за рынком продовольствия

Как сообщало ИА REGNUM, власти РФ могут предвидеть возникновение проблем с ценами на продукты, вместо того, чтобы исправлять ситуацию ручным методом, заявил член Федерального политического совета «Партии Роста», гендиректор Кореновского молочно-консервного комбината Игорь Московцев.

На пресс-конференции 17 декабря президент Владимир Путин сказал:

«Цены связаны с конъюнктурой на мировом рынке. Сахар у нас чуть поменьше собрали, но достаточно для внутреннего потребления. На мировых рынках цены на сахар выросли, его повезли на экспорт, вот и всё, ничего здесь такого необычного нет. А внутренние цены начали подтаскивать к тому, что есть в официальных параметрах на мировом рынке».