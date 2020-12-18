Нью-Йорк, США, , 08:38 — REGNUM С начала 2020 года убытки туристической отрасли в мире из-за пандемии коронавируса составили $935 млрд, сообщила Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO).

Туристы в Японии Андрей Грук © ИА Красная Весна

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«С января по октябрь туристические направления приняли на 900 млн меньше иностранных туристов по сравнению с тем же периодом 2019 года, — говорится в сообщении. — Это приводит к потере $935 млрд экспортной выручки от международного туризма».

В организации также отметили, что к концу 2020 года число туристов сократится до 75%, в этом случае «мировой туризм вернётся к уровню 30-летней давности» и потеряет около $1,1 трлн.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), отпуск летом 2020 года большинство жителей России (37%) провели дома. Отдыхали на даче 27%, побывали в другом российском городе 9%. Ездили на курорты Краснодарского края и Крыма 6%.

Почти половина опрошенных (46%) провели летний отпуск как планировали. Поменяли планы 22%, не стали брать отпуск 23%. Причины: коронавирус и карантин (58%), проблемы с деньгами (18%) и закрытые границы (11%).

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