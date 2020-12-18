Петрозаводск, , 08:37 — REGNUM Выплаты клиентам банка «Онего», где до 2015 года долю имели власти Карелии, начнутся 22 декабря 2020 года. Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» выбрала банк-агент для выплаты страхового возмещения бывшим вкладчикам «лопнувшего» банка. Агентом стал «Россельхозбанк», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на АСВ.

Выплаты через банк-агент смогут получить бывшие клиенты АО Банк «Онего», которое лишилось лицензии 11 декабря 2020 года, будучи на 308-м месте по размеру активов среди банков РФ. По данным реестра, за выплатой возмещения почти на 7 млн рублей могут обратиться 240 вкладчиков, из которых 60 — это юрлица.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди причин отзыва лицензии называли существенную ориентацию на непрозрачные транзакции в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекеров и тотализаторов. Вменяли банку и проведение сомнительных клиентских операций по выводу средств за пределы РФ.

«Онего» было учреждено осенью 1993 года. До приватизации пакета в 90,6% его главным акционером были власти региона. На дату отзыва лицензии основные акционеры — Роман Фурсов с долей в 43,33%, а также члены правления, совета директоров.

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