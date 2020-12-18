Уфа, , 08:30 — REGNUM Сахарный завод планируют модернизировать в Башкирии. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Этот вопрос обсуждался на «Инвестчасе» в республиканском правительстве.

По словам генерального директора ООО «Таврос» Рината Зайнуллина, на модернизацию Чишминского сахарного завода инвесторы планируют направить 1,66 млрд рублей. На эти средства будет обновлён парк технологического оборудования. В результате объём переработки будет увеличен до 6 тысяч тонн сахарной свёклы в сутки.

Сообщается, что уже подготовлена необходимая документация и подписаны договоры на поставку оборудования и осуществление строительно-монтажных работ.

Отмечается, что проект получит льготу по налогам на прибыль и имущество.

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