Уфа, , 08:18 — REGNUM Завод по глубокой переработке гороха планируют построить в Башкирии. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Уточняется, что этот проект на территории опережающего развития (ТОСЭР) в Благовещенске планирует реализовать компания «Таврос».

Инвестор планирует начать строительство завода в следующем году и направить на реализацию проекта 6,9 млрд рублей. Закончить строительство планируется в 2023 году. Тогда же будет создано свыше 300 новых рабочих мест.

По словам генерального директора ООО «Таврос» Рината Зайнуллина, крахмал и консервы планируют экспортировать в том числе в страны Юго-Восточной Азии и Европы.

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