Москва, , 08:16 — REGNUM Торги по нефти 17 декабря завершились ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 0,82%, до $51,49. На торгах в Европе цена повышалась до отметки $51,82 за баррель. Но возросли риски для нисходящей коррекции, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Трейдеры игнорируют жесткие локдауны в США и Евросоюзе. Они сфокусировались на отчете минэнерго США, который отразил сокращение запасов нефти за прошлую неделю, а также на пакете стимулирующих мер объемом $908 млрд, который конгрессмены должны принять в ближайшие дни.

Помимо вышеперечисленных факторов, поддержку нефтяному рынку оказывает массовая вакцинация. Она должна остановить быстрое распространение коронавируса и запустить активную фазу восстановления мировой экономики и спроса на нефть.

Сегодня, 18 декабря, на торгах в Азии баррель Brent стоит $51,29. Активность покупателей заметно снизилась, так как им не хватает новых драйверов для движения.

Перед выходными есть высокая вероятность нисходящей коррекции до $50,85. Если давление усилится, и цена упадет ниже $50,35, то начинается нисходящая коррекция с целями в районе $48. Вероятность падения составляет 80%.

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