Москва, , 08:11 — REGNUM Торги по рублевым парам 17 декабря завершились снижением на фоне усиления интереса инвесторов к рисковым активам и дорожающей нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Пара доллар/рубль снизилась на 0,70%, до 72,83 руб., евро/рубль — на 0,03%, до 89,35 руб., фунт/рубль — на 0,13%, до 98,83 руб.

Рубль укрепился к доллару США сильнее, чем к евро, из-за общего ослабления доллара и роста пары евро/доллар на глобальном валютном рынке. Курс евро повышался до уровня $1,2273 впервые с 1 апреля 2018 года.

Спрос на рисковые активы сохранялся на ожиданиях скорого заключения торговой сделки по Брекзит, а также согласования нового пакета стимулирующих мер для американской экономики объемом $908 млрд.

Пакет будет в себя включать прямые выплаты гражданам и пособия по безработице.

Переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье сообщил о хорошем прогрессе в переговорах, но предупредил о рисках срыва сделки.

Баррель нефти марки Brent подорожал на 0,82%, до $51,49. Трейдеры сконцентрировались на ослаблении американского доллара, игнорируя жесткие локдауны.

Цена на нефть растет на ожиданиях, что массовая вакцинация остановит распространение коронавируса, а также прогресса в согласовании новых мер бюджетной поддержки американской экономики.

Сегодня, 18 декабря, на торгах в Азии баррель Brent стоит $51,29. Курс доллара опускался до 72,65 руб. Продавцам открыта дорога сегодня до 72,25 руб., но не факт, что они этим воспользуются.

Очень часто перед выходными днями крупные игроки закрывают открытые позиции. Кто-то, возможно, захочет зафиксировать прибыль от ранее купленного рубля. На этом фоне курс доллара способен вернуться к уровню 73,75 руб.

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