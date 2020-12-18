Москва, , 07:45 — REGNUM Скандинавская банковская группа Nordea сокращает свою международную сеть и закрывает российский «Нордеа банк». Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба банка.

В заявлении говорится о том, что решение о закрытии бизнеса в России было принято «в соответствии с утверждённой стратегией» и теперь «группа Nordea сосредоточит свою деятельность в скандинавском регионе».

Отмечается, что ликвидируемый банк «обеспечит выполнение всех обязательств перед клиентами и предоставит комфортные условия для закрытия счетов». Его ликвидация будет проводится в строгом соответствии с требованиями законодательства России.

Как сообщало ИА REGNUM, финско-шведский банк Nordea подозревается в отмывании денег — участии в платёжной цепочке из нескольких банков, проводящих подозрительные транзакции.

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