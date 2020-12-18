Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 07:43 — REGNUM В ямальском городе Лабытнанги перед судом предстанет директор АО «Ямалзолото», которого обвиняют в сокрытии от государства налогов на сумму 23 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Следствием установлено, что по причине задолженности по налогам и сборам на счета АО «Ямалзолото» были наложены меры принудительного взыскания. Директор предприятия в 2019 году скрыл реальные доходы АО, утаив от государства 23 млн рублей.

Директор предприятия обвиняется по ч.2 ст.199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств в особо крупном размере, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ, должно быть произведено взыскание задолженности по налогам и страховым взносам»). На имущество обвиняемого наложен арест, сообщает пресс-служба следственных органов.