Владивосток, , 08:01 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Приморья 18 декабря приняли бюджет на предстоящие три года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Поступившие 35 поправок не изменили основные параметры регионального бюджета — прошло перераспределение средств между органами госвласти. Так, 2,2 млрд рублей «ушли» на объекты строительства, 55 млн направили на создание справочной службы 122 по оказанию медицинской помощи.

В итоге депутаты во втором и третьем чтениях приняли трёхлетний бюджет: 2021 год: доходы — 139,7 млрд рублей, расходы — 144 млрд рублей, дефицит — 4,27 млрд рублей; 2022 год: доходы — 132,4 млрд рублей, расходы — 134,8 млрд рублей, дефицит — 2,4 млрд; 2023 год: доходы — 137,4 млрд рублей, расходы — 138,8 млрд, дефицит 1,4 млрд рублей.

Бюджет Приморья остаётся социально-ориентированным. В 2021 году на социально-культурную сферу выделят 63,14% региональной казны.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Архангельской области приняли проект областного бюджета на 2021 год во втором чтении. Согласно документу, дефицит в 2021 году составит 9,5 млрд рублей.