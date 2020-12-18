Нью-Йорк, США, , 07:10 — REGNUM Стоимость электромобиля в ближайшие годы снизится до уровня цены обычной машины, об этом свидетельствует беспрецедентное падение (на 89% за десять лет) себестоимости производства аккумуляторных батарей, сообщает 17 декабря агентство Bloomberg.

По информации собеседников агентства, батареи — самая дорогая часть электромобиля. Сегодня их стоимость всё ещё делает недоступным электромобиль для массового потребителя. Однако к 2023 году стоимость батарей достигнет $101 или ещё меньшей величины, убеждены аналитики.

Кроме того, за последний год производители машин не раз заявляли о переходе к серийному производству электромобилей. Крупнейшим в мире производителем электрокаров остаётся американская компания Tesla, аналогичные производства намерены запустить в Японии и Китае.

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