Шанхай, Китай, , 07:02 — REGNUM Объем иностранных инвестиций в Шанхай за 11 месяцев года вырос на 6,8% в годовом исчислении до $19,04 млрд, сообщает 17 декабря агентство Синьхуа.

По данным Шанхайской ассоциации иностранных инвестиций, рост в период с января по ноябрь оказался значительно выше 6,2% роста в период с января по октябрь.

Шанхай намерен и дальше расширять свою открытость и стремиться предоставлять лучшие, более удобные и более эффективные услуги, чтобы помочь иностранному бизнесу получить все возможности для развития в городе, сказал, заместитель генерального секретаря муниципального правительства Шанхай Шан Юйин.

В настоящее время в Шанхае насчитывается около 60 тыс. предприятий, финансируемых из-за рубежа, на долю которых приходится более четверти валового внутреннего продукта города и более трети его налоговых поступлений.