Пекин, , 06:58 — REGNUM Китай повышает розничные цены на бензин и дизельное топливо с 18 декабря, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии развития и реформы КНР, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Китае поднимутся на 155 юаней (около $23,7) и 150 юаней за тонну соответственно.

В рамках действующего в настоящий момент законодательства в области ценообразования в Китае, если мировые цены на нефть увеличиваются более чем на 50 юаней за тонну и остаются в таком положении на протяжение 10 рабочих дней, цены на нефтепродукты вроде бензина и дизельного топлива в Китае также должны увеличиться на соответствующую величину. Точно такой же принцип применим и к снижению цен.

Крупнейшие китайские нефтяные компании China National Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation и China National Offshore Oil Corporation, при этом, обязаны обеспечить бесперебойную поставку нефтепродуктов на рынок вне зависимости от ситуации.