Пекин, , 06:52 — REGNUM Экспорт автомобилей в Китае достиг 128 тыс. единиц в ноябре, что на 17,4% выше в годовом исчислении, сообщили 17 декабря в Министерстве коммерции КНР.

Всего 107 тыс. единиц автомобилей было импортировано в Китай за прошедший месяц, что на 12,3 ниже, чем за аналогичный период годом ранее, отметил пресс-секретарь министерства Гао Фэн во время пресс-конференции.

За первые 11 месяцев года экспорт автомобилей в Китае упал на 11,8% в годовом исчислении до 955 тыс. единиц, что на 7,8 процентных пункта медленнее, чем за первое полугодие, сообщили в министерстве.

За указанный период 821 тыс. автомобилей было импортировано, что на 16% ниже в годовом исчислении и на 17,5 процентных пункта медленнее, чем в первом полугодии.

Китайский автомобильный рынок, сильно пострадавший от COVID-19, начал восстанавливаться в апреле благодаря высвобожденному сдерживаемому спросу и политике поддержки со стороны государства.

При этом продажи выросли на 4,4% в годовом исчислении, завершив 21-месячную полосу сокращения, если верить данным Китайской ассоциации автопроизводителей.