18 декабря 2020 | Время чтения 9 мин

Анастасия Степанова, , 07:21 — REGNUM На большой пресс-конференции 17 декабря 2020 года президент России Владимир Путин значительное внимание уделил национальным проектам, отметив, что самое главное заключается в том, чтобы «развивать экономику, реализовывать цели национального развития, национальные проекты, куда заложены эти цели развития». Нацпроекты, целевых показателей которых планируют достичь в 2030 году, предполагают существенное финансирование. Большие цели и большие деньги, потому и контроль за их расходование идёт повышенный. ФАС России вскрыла сразу два крупных картельных сговора по электронным аукционам на строительство объектов в рамках нацпроектов «Образование» и «Здравоохранение». Стоимость тендеров превысила 5,6 млрд рублей. ИА REGNUM выяснило детали этих дел.

Виктор Дубрей. Бочки с деньгами.1897

Антимонопольное расследование

ФАС России в рамках работы по контролю над реализацией национальных проектов ещё в 2019 году выявила три тендера на общую сумму 5,6 млрд рублей, в которых фигуранты нарушили закон о защите конкуренции. В список тех, к кому есть претензии у антимонопольного органа, попало и управление капитального строительства Калининграда.

В апреле 2020 года решением комиссии ФАС муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства» Калининграда, ООО «Янтарьсервисбалтик» из Калининградской области были признаны нарушившими закон «О защите конкуренции» «путём заключения и реализации соглашения между заказчиком с участником торгов, которое имело своей целью и привело (или могло привести) к ограничению конкуренции при проведении торгов». Также этим решением отдельно по «Янтарьсервисбалтику» и ООО «Артель» из Московской области был подтверждён сговор и участие «в соглашении (картеле), которое привело к поддержанию цен на торгах».

Тендеры, лёгшие в основу дела

В основе дела лежали три тендера. Первый был на возведение школы в Восточном жилом районе Калининграда, являвшейся частью федерального проекта «Современная школа», который обеспечивает достижение целей, целевых и дополнительных показателей нацпроекта «Образование». Начальная цена лота составляла 1 341 595 340 рублей, и с учётом того, что в аукционе приняла участие лишь одна компания — «Янтарьсервисбалтик» — с ней-то по самой высокой цене и заключило контракт в октябре 2017 года управление капстроительства Калининграда (позднее в карточке контракта его цена была указана уже 1 282 699 266,44 рубля).

Калининград Григорий Фадеев © ИА Красная Весна

Почему же на такой дорогостоящий тендер больше не нашлось желающих? Ответ на этот вопрос скрывается в результатах расследования.

Из материалов антимонопольного дела известно, что с даты появления информации об электронном аукционе и до даты проведения аукциона участник торгов и МКУ «УКС» — заказчик «заключили антиконкурентное соглашение, целью которого являлось ограничение конкуренции на электронном аукционе и обеспечение победы общества». Изначально в документации было указано, что продолжительность подготовительных и строительно-монтажных работ должна составить 370 календарных дней, то есть чуть более одного года. В то же время в заключении экспертизы продолжительность строительства объекта составляла 23 месяца, и то, если работу вести бесперебойно.

В ноябре 2018 года стороны по контракту заключают дополнительное соглашение, которым срок действия контракта и, соответственно, выполнения работ продлевается «по независящим от сторон обстоятельствам» на 139 дней, то есть до конца марта 2019 года. Причиной продления указываются сроки финансирования объекта.

В материалах ФАС уточняется, что «указанные обстоятельства также могут свидетельствовать о том, что строительство объекта изначально планировалось осуществить в сроки, отличные от предусмотренных аукционной документацией». Но и в новые сроки работа завершена не была — она продолжалась вплоть до конца июля 2019 года.

Помимо этого, в рамках внеплановой проверки у хозяйствующих субъектов, которые работают в Калининграде по профильной отрасли, ведомство запросило мнение о том, мог ли объект быть построен за изначально указанные сроки в один год. В ответ на это пришёл совершенно однозначный ответ — «выполнить строительство объекта за один календарный год является проблематичным в связи с большим объемом строительных работ». Более того, один из застройщиков отметил, что потенциально мог бы принять участие в тендере, «если бы срок строительства составлял 23 месяца», то есть в сроки, предусмотренные проектом и положительным заключением экспертизы, а не тем, что указал в документации заказчик.

Строительство школы в Восточном жилом районе Калининграда Gov39.ru

Кроме того, в ходе проведенной внеплановой выездной проверки подрядчика, победившего в тендере, на рабочем компьютере компании были обнаружены файлы, которые содержали расчёты и материалы по предстоящему аукциону.

Второй тендер, вызвавший вопросы у ФАС, — это строительство общеобразовательной школы в п. Кез (Удмуртия). С таким названием на сайте госзакупок несколько аукционов, но в материалах дела фигурировал тот, что прошел в августе 2018 года и в котором начальная цена составляла 266 030 269 рублей.

Несмотря на то, что заявки подали три компании, до торгов допущены были две — уже известное ООО «Янтарьсервисбалтик» и подмосковное ООО «Артель». Заказчиком выступала администрация муниципального образования «Кезский район». Победителем торгов признали компанию «Артель», с которой был подписан контракт на 262 039 814,95 рубля. Цена, предложенная вторым участником, — 263 369 966,3 рубля. Антимонопольное расследование выявило, что ещё до начала торгов компании вели совместную подготовку заявок, то есть были участниками картельного соглашения.

Третий спорный тендер был на строительство областного онкологического центра в п. Родники Калининградской области. Он был объявлен в сентябре 2018 года, начальная цена составляла 4 266 441 310 рублей. Допущенными участниками были две компании — уже известная «Артель» с ценой 4 202 444 690,35 рубля, ставшая победителем, и некое ООО «Пэтруско» с ценой 4,203 млрд рублей.

В материалах расследования ФАС уточнялось, что ООО «Янтарьсервисбалтик» «планировало самостоятельно принять участие в торгах на строительство областного онкологического центра в Калининградской области, о чем свидетельствует электронный документ, обнаруженный на рабочем компьютере». Кроме того, в чате WhatsApp обсуждался «вопрос перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки для участия ООО «Артель» в этом тендере. Были обнаружены и другие документы, позволившие госведомству доказать свою позицию.

Строительство областного онкологического центра в п. Родники Калининградской области Gov39.ru

В августе 2020 года отдел особо важных расследований управления по борьбе с картелями ФАС России начал административное расследование в отношении ООО «Янтарьсервисбалтик» (ЯСБ) и ООО «Артель».

Фигуранты расследований ФАС попыталась обжаловать привлечение к ответственности, но в декабре 2020 года арбитраж Москвы поддержал позицию надзорной инстанции.

«Исходя из установленных в решении ФАС России фактических обстоятельств и совокупности представленных в материалах дела доказательств, однозначно следует, что ООО «ЯСБ» принимало активное участие в обсуждении стратегии поведения ООО «Артель» при проведении электронного аукциона с номером извещения №0135200000518002235, а также имело с данным хозяйствующим субъектом соответствующую договоренность о заключении договора субподряда и совместном исполнении государственного контракта. В связи с чем ФАС России правомерно признала в действиях МКУ «УСК», ООО «ЯСБ», ООО «Артель» нарушения пункта 1 части 1 статьи 17 и пункта 2 части 1 статьи 11 и Закона о защите конкуренции, что выразилось в заключении и реализации соглашения между заказчиком и участником торгов, которое могло привести к ограничению конкуренции при проведении торгов, к поддержанию цен на торгах», — отмечалось в решении суда от 10 декабря 2020 года.

Московский арбитражный суд Полина Волхова(c) ИА REGNUM

Фигуранты картельного дела

Упомянутое в материалах расследования ФАС МКУ «Управление капитального строительства» Калининграда было учреждено комитетом территориального развития и строительства администрации Калининграда в феврале 2012 года. Директор с 2015 года — Игорь Соломянюк. Управление за эти годы заключило почти 850 контрактов на общую сумму свыше 14,561 млрд рублей.

Второй фигурант — ООО «Янтарьсервисбалтик» было создано в городе Светлогорске Калининградской области в августе 2010 года для строительства нежилых и жилых зданий. На начало 2020 года в компании числилось около 25 сотрудников. Компания имеет филиал в Москве. Директор предприятия и он же владелец 50%-ной доли — Алексей Росляков. Совладелец — Алла Семёнова. Оба также являются владельцами калининградского ООО «Балтнефтьэкология», учрежденного в феврале 2019 года для научных исследований. В активе Семёновой есть еще несколько предприятий стройотрасли, в том числе созданное для производства бетона в октябре 2020 года ООО «Пионерский бетон», где ей принадлежит 45% и пост директора.

Малое предприятие «Янтарьсервисбалтик» за годы своего существование было исполнителем по 24 госконтрактам общей стоимостью более 4 млрд рублей, в том числе на реконструкцию комплекса зданий ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области» (сумма — более 962 млн рублей), реконструкцию станции водоподготовки в городе Черняховске той же области стоимостью более 549 млн рублей.

Третий фигурант расследования — ООО «Артель» — создано в октябре 2012 года для строительства зданий. «Прописана» компания с 30 сотрудниками в Реутове. Уставный капитал — более 3 млн рублей. Владелец — Сусанна Закарян, директор с декабря 2020 года — Ашот Закарян. Компания «Артель» — владелец 99% доли в московском строительном ООО «Мирастрой», созданном в 2006 году. Совладелец фирмы — Владислав Борисов.

За годы работы компания «Артель» была исполнителем 40 госконтрактов на общую сумму свыше 11,3 млрд рублей. В их числе контракт с Минспорта РФ на строительно-монтажные работа на объекте «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России «Крымский» Федеральный спортивно-тренировочный центр» стоимостью 2,05 млрд рублей, контракт с уже известным управлением капстроительства Калининграда на строительство школы по улице Артиллерийской в Калининграде стоимостью более 827 млн рублей.

Строительство школы по улице Артиллерийской в Калининграде Gov39.ru

С 24 сентября 2020 года «Артель» состоит в реестре недобросовестных поставщиков, где будет пребывать до 24 сентября 2022 года. Основанием для включения в чёрный список стал односторонний отказ заказчика в лице ГКУ Севастополя «Единая дирекция капитального строительства». Стоимость контракта составляла 95 679 960 рублей.

Расторгли контракт на капитальный ремонт фасадов комплекса зданий ГБУЗС «Городская больница №5 — Центр охраны матери и ребенка» 14 сентября 2020 года года при плановой дате исполнения работ — апрель 2020 года. Работы не были завершены в срок.