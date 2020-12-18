Хайкоу, Китай, , 06:07 — REGNUM Объемы продаж в четырех китайских магазинах беспошлинной торговли в провинции Хайнань на юге страны превысили 30 млрд юаней (около $4,6 млрд) в этом году, сообщили в местном департаменте коммерции, передает агентство Синьхуа.

С 1 января по 14 декабря текущего года продажи в четырех магазинах беспошлинной торговли региона превысили 25 млрд юаней, а продажи облагаемых налогом товаров достигли 5 млрд юаней, что вдвое больше показателей прошлого года.

Начиная с 1 июля, Хайнань увеличила свою ежегодную квоту на беспошлинные покупки с 30 тыс. юаней до 100 тыс. юаней на человека. Количество категорий беспошлинных товаров были расширены с 38 до 45, а некоторые электронные товары, такие как мобильные телефоны и ноутбуки, были добавлены в список беспошлинных товаров.

Прежний безналоговый лимит в размере 8000 юаней на один товар также был отменен, а количество категорий с лимитом на одну покупку было значительно сокращено.

Островная провинция прибегла к модернизации своей политики с целью стимулирования экономики, а ее ежедневные беспошлинные продажи превысили 120 млн юаней, увеличившись более чем на 200% в годовом исчислении.

Ожидается, что к концу 2020 года общий объем продаж магазинов беспошлинной торговли на острове достигнет примерно 31,5 млрд юаней. В настоящее здесь действует четыре оффшорных магазина беспошлинной торговли — два в столице — городе Хайкоу, один в Цюнхае и один в популярном курортном городе Санья.