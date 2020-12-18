Нанкин, Китай, , 06:01 — REGNUM Потребление электроэнергии в китайском «экономическом парнике» провинции Цзянсу выросло на 8,4% в годовом исчислении до 54,37 млрд кВт/ч в ноябре по мере восстановления экономики после эпидемии COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

По данным государственной электросетевой компании Jiangsu Electric Power Co., Ltd, самый быстрый за последние пять лет устойчивый рост в ноябре помог энергопотреблению возобновить рост в период с января по ноябрь, увеличившись на 0,25% в годовом исчислении.

В начале этого года спад новых заказов и нарушение цепочки поставок, вызванные эпидемией COVID-19, сильно ударили по производственному сектору Цзянсу и привели к резкому падению промышленного потребления электроэнергии.

После того, как эпидемия была локализована по всей стране, компании в Цзянсу начали возобновлять свою деятельность с апреля, и с тех пор промышленное потребление электроэнергии продолжает восстанавливаться.

Возвращение к росту указывает на то, что реальная экономика провинции, в основном, преодолела воздействие эпидемии и даже превзошла уровни аналогичного периода прошлого года, отметил специалист Jiangsu Electric Power Co., Ltd. Ли Ху.

В ноябре потребление электроэнергии в промышленном секторе првоинции выросло на 8,7% в годовом исчислении до 41,6 млрд кВт/ ч. По словам Ли, это произошло в основном за счет роста числа новых заказов и производственных мощностей.

Потребление энергии ветроэнергетическим оборудованием, электромобилями и фотоэлектрическим оборудованием выросло в 125 раз, 54,6% и 186,7% соответственно.