Хух-Хото, Китай, , 05:54 — REGNUM Молочная отрасль продолжила стремительно развиваться во Внутренней Монголии на севере Китая за последние три года, увеличив количественные и качественные показатели, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шишкин. Стадо под деревьями

Производство молока в регионе выросло 5,43 млн тонн в 2017 году до более чем 5,77 млн тонн в 2019 году. Кроме того, Внутренняя Монголия является единственным регионом Китая с годовым объемом производства молока выше 5 млн тонн.

Вон Внутренней Монголии располагает 86,7 млн на естественных пастбищ и 2 млн га искусственных пастбищ. В этом году регион начал кампанию по развитию своей молочной промышленности и обещает предоставить не менее 50 млрд юаней (около $7,6 млрд) финансовой поддержки молочному сектору в течение трех лет.