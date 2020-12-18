Пекин, , 05:43 — REGNUM Китай придаст сильнейший импульс развитию глобальной отрасли искусственного интеллекта (ИИ) и займет 15,6% рыночной доли уже к 2024 году, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на аналитический доклад.

Согласно докладу развитии ИИ в Китае ан 2020−2021 годы, выпущенному совместно International Data Corporation (IDC) и поставщиком услуг облачных вычислений и больших данных Inspur Group, китайский рынок ИИ достигнет $6,27 млрд в 2020 году.

В ближайшие четыре года рыночная доля Китая в секторе ИИ сохранит совокупный ежегодный тем роста на уровне 30,4% и достигнет $17,22 млрд к 2024 году.

Приложения в сфере ИИ стремительно развиваются с 2019 года. Компьютерное слежение остается крупнейшей точкой приложения искусственного интеллекта в Китае с долей рынка 40,6% по данным на 2019 год.

С точки зрения проникновения отраслевых приложений интернет-индустрия прочно доминирует на рынке, за ней следуют телекоммуникационная и обрабатывающая промышленность. В первой половине этого года применение ИИ быстро продвинулось в медицинской промышленности, говорится в отчете.