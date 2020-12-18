Иркутск, , 03:56 — REGNUM Арбитраж Иркутской области полностью удовлетворил иск межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории, взыскав с ООО «Усольехимпром» более 1,3 млрд рублей компенсации за вред, причиненный окружающей среде. Вердикт может быть обжалован в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца, передаёт ИА REGNUM.

Судья Ханафина удовлетворила иск, взыскав 1 328 931 390 рублей компенсации вреда, а также 200 тыс. рублей госпошлины в доход федерального бюджета.

Для предприятия-банкрота присужденная сумма является крупной. С учётом того, что три года назад реестр кредиторов ООО содержал претензии на 4,7 млрд рублей, то её фактическое взыскание будет для ведомства затруднено.

Напомним, компания-ответчик является банкротом с 2017 года. Ранее она попала в медиаповестку в рамках совещания президента России Владимира Путина. На нём обсуждалась экологическая ситуация в городе Усолье-Сибирское (Иркутская область), для которого «Усольехимпром» было градообразующим предприятием. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сравнила общее состояние экологии здесь с аварией на Чернобыльской АЭС, а поведение собственников было названо «безобразным».

На решение проблемы и ликвидацию накопленного вреда из федерального бюджета выделяется свыше 0,4 млрд рублей. Планируется провести демонтаж ряда строений, утилизировать отходы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фирма «Кедбай корпорейшн» (владелец проблемного «Усольехимпрома») зарегистрирована в офшорах — на Британских островах.

Сибирский «Чернобыль» из офшора: как разорялся «Усольехимпром»