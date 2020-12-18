Москва, , 03:37 — REGNUM Арбитраж Москвы отклонил иск ПАО «Финансовая корпорация «Открытие», которое подконтрольно Центробанку России. В удовлетворении финансового требования на более чем 2,2 млрд рублей к ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» («ФСК ЕЭС») судом было отказано. Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Истец требовал взыскать с «ФСК ЕЭС», которое входит в реестр системообразующих организаций России, 2 258 204 627 рублей 45 копеек. Третьим лицом в споре участвовал конкурсный управляющий компании «Энергострой М.Н.».

Ранее АО «Энергострой М.Н.» обращалось с иском к «ФСК ЕЭС», а банк был в этом споре третьим лицом. Истец требовал обязать ответчика «направить в адрес конкурсного управляющего АО «Энергострой-М.Н.» Сычева А.Ю. подписанный протокол об отсутствии взаимных претензий друг к другу в течение пяти дней с момента вступления решения в законную силу». В рамках дела банк также обратился с просьбой в формате обеспечительных мер запретить ему производить выплаты по банковской гарантии от 2016 года в пользу ПАО «ФСК ЕЭС» до вступления в законную силу решения по делу, а также добивался запрета «ФСК ЕЭС» требовать от банка выплаты по вышеуказанной гарантии. В удовлетворении всех требований судом в рамках этого дела было отказано осенью 2019 года.

По открытым данным, «Энергострой М.Н.» выступало исполнителем по пяти госконтрактам на общую сумму около 606 млн рублей. Среди заказчиков — сетевые компании сферы электроэнергетики.