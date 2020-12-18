Хабаровск, , 03:08 — REGNUM Арбитраж Хабаровского края вынес решение по иску Минобороны России к ФГУП «Главное военно-строительное управление №6», которое выступало застройщиком 11 домов, в том числе шести проблемных. Из запрошенных ведомством более 1,808 млрд рублей с предприятия взыскали порядка 76 млн рублей. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Иск министерства на 1 808 850 000 рублей был подан ещё в декабре 2019 года. Третьими лицами в споре проходили управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю, ФКУ «Дирекция «Космодрома «Восточный».

Иск удовлетворили частично, взыскав с обанкроченного предприятия «69 003 496,29 рубля задолженности, 7 046 043,65 рубля процентов», то есть всего 76 049 539,94 рубля.

Компания-ответчик в августе 2019 года была признана банкротом. В отношении неё открыли конкурсное производство. На тот момент только четвёртая очередь реестра кредиторов содержала претензии на 36 450 962 711,34 рубля. Все остальные очереди включали требования на сумму 163 184 742,77 рубля. Уточнялось, что в реестр требований о передаче жилых помещений включены претензии участников строительства на 213 473 700,2 рубля, а в ходе внешнего управления погашены требования на 155 781 319,5 рубля.

Напомним, в августе 2020 года министерство также пыталось взыскать крупную неустойку с ФГУП «Главное военно-строительное управление №5», но вместо запрошенных 1,56 млрд рублей судья удовлетворил иск частично — на 1 млн рублей. Сумма фигурировала в споре как неустойка.