Пекин, , 02:19 — REGNUM Немецкая компания Wilo Group, являющаяся одним из мировых ведущих производителей насосов и насосных систем, подписала соглашение на строительство фабрики в городе Чанчжоу на востоке Китая, сообщает 16 декабря агентство Синьхуа.

Высшие исполнительные руководители компании подписали соответствующее соглашение с представителями зоны высоких технологий Чанчжоу в рамках онлайн-церемонии.

Общий объем инвестиций достигнет $100 млн. Фабрика будет включать целую научно-техническую и производственную цепочку, включая звенья исследований и разработок, производства и распространения, сообщил управляющий директор Wilo China Ltd. Лиман Ту.

Ожидается, что завод будет выпускать продукцию при годовом объёме продаж более миллиарда юаней (около $153 млн). Город Чанчжоу является крупным промышленным центром, расположенным дельте реки Янцзы. Он привлек более 200 немецких компаний для создания заводов в городе.