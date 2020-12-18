Нью-Йорк, США, , 03:09 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США к закрытию торгов 17 декабря подросли на фоне прогресса переговоров в Конгрессе о пакете помощи американской экономике.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones прибавил 148,83 пункта (0,49%), поднявшись до уровня 30 303,37 пункта. S&P 500 подрос на 21,31 пункта (0,58%), до уровня 3722,48 пункта. Nasdaq к завершению дня прибавил 106,56 пункта (0,84%), до уровня 12 764,75 пункта.

Цена на январские фьючерсы на нефть WTI к концу торгов повысилась на 1,32%, до уровня $48,45 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы американского фондового рынка выросли на старте торговой сессии 17 декабря.

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