Пекин, , 01:54 — REGNUM Китай выпустил на рынок 16 тыс. тонн свинины из центральных резервов для улучшения поставок этого мяса на новогодние праздники, сообщает 17 декабря агентство Синьхуа.

Как сообщили в Министерстве коммерции КНР, еще больше мяса будет выпущено на рынок в ближайшее время. Цены на свинину в Китае продолжили планомерно снижаться благодаря принятым мерам стабилизации поставок, которые принимались с начала 2020 года. В том числе речь идет о выпуске на рынок замороженной свинины из государственного резерва страны, а также наращивании объёмов импорта.

По официальным данным, цены на свинину, которая является основным мясом на столе китайцев, упали на 12,5% в годовом исчислении в ноябре текущего года, что на 9,7 процентных пункта быстрее, чем октябре.