Тегеран, , 09:26 — REGNUM 17 декабря пресс-секретарь иранской таможенной службы заявил, что за последние восемь месяцев текущего иранского года (начиная с 20 марта) товарооборот Ирана с членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС) превысил 5,7 миллиарда долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рухолла Латифи отметил, что Иран экспортировал в страны-члены ОЭС 7 430 423 тонны товаров на сумму 2 945 623 049 долларов. Иранский экспорт в страны-участницы организации включал сжиженный газ, нефтепродукты, рыбу, креветки, томатную пасту, овощи, фрукты и сухофрукты, шафран, сушеные орехи и др.

За тот же период Иран импортировал 3 481 304 тонны товаров на сумму 2 817 313 451 доллар. Импортируемые в Иран из стран-членов ОЭС товары в основном представляли собой сырье, нитки, хлопок, ячмень, чечевицу, бобы, различные виды кислоты, промышленное оборудование и сельскохозяйственную технику.

Членами Организации экономического сотрудничества являются Иран, Турция, Пакистан, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан и Афганистан.