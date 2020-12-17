Ашхабад, , 23:03 — REGNUM Туркмения планирует увеличить поставки электроэнергии в Афганистан по направлению Серхетабад — Герат — Тургунди — Рабаткашан — Калайнау, сообщает агентство Orient.tm.

Отмечается, что запуск новых ЛЭП и увеличение объема поставки электроэнергии позволяет улучшить условия жизни и открыть новые производства. Туркменские вузы также продолжат программы обучения для студентов из Афганистана по специальности энергетика.

Напомним, 7 сентября 2020 года афганская электроэнергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) сообщила, что Туркмения согласовала с Афганистаном транзит электроэнергии в Пакистан.

Кабул планирует получать $50 млн в год от транзита электроэнергии в рамках проекта Туркмения — Афганистан — Пакистан (ТАП). Ежегодно Афганистан тратит $220 млн на импорт электроэнергии. Доступ к электричеству имеют 30% жителей страны.